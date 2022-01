Prison : ce lien vers l’extérieur ..

C'est le cas notamment de François Mouchel et Michel Hamard, respectivement membre et représentant départemental de l'Association nationale des visiteurs de prison (ANVP). 'Un visiteur est une personne qui considère qu'un détenu est un être comme les autres”, explique Michel Hamard. Le visiteur donne alors de son temps pour rencontrer des prévenus ou des détenus, être un lien vers l'extérieur, parfois l'unique...



Eviter l’empathie

“Les rencontres se font à la demande des prisonniers. Nous fixons avec eux la fréquence des rendez-vous, les jours, les heures”, relate François Mouchel. Vient alors le moment de la première entrevue, sans vitre ni barreaux mais dans une salle dépourvue de superflu. Les échanges sont parfois légers, souvent profonds. Des liens forts se nouent même. “Je me souvient d’un appel d’un ex détenu. Il allait subir une opération chirurgicale lourde. Il m’a dit : je n’ai que vous, si je meurs, personne ne le saura”, raconte François Mouchel avec émotion. Même si cela peut s’avérer inévitable, le visiteur doit éviter l’empathie et être l’oreille attentive sans être le psychologue. “Le premier détenu que j’ai suivi sortira l’an prochain. J’ignore si nous garderons contact. Il peut compter sur moi mais s’il me croise dans la rue une fois libre et qu’il change de trottoir, ce sera légitime. Il a le droit de chercher à oublier cette période de sa vie.”, témoigne François Mouchel. Comme lui 37 visiteurs de prison agissent dans le département. Ils “arrachent les détenus de leur quotidien” et humanisent un lieu qui souvent malheureusement n’a plus rien de tel.



Pour devenir visiteur de prison, renseignement au près du Service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) au 02 31 46 51 20 ou sur www.anvp.org/



