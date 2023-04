Manche. Le balisage des zones de baignade sur les plages cet été en préparation

L'été sur les plages se prépare dès aujourd'hui.

Le balisage des zones de baignade sur les plages de la Manche a été défini lors d'une réunion en préfecture mercredi 5 avril. Les zones sont délimitées par des drapeaux et des bouées à proximité des postes de secours. Ces derniers sont au nombre de 30 dans la Manche, ils sont armés par les sapeurs-pompiers et les nageurs sauveteurs de la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) et seront ouverts du 1er juillet au 31 août prochain, de 11 heures à 19 heures, sept jours sur sept.

Les plages situées sur les communes de Siouville, Le Rozel, Les Pieux et Surtainville ont obtenu une dérogation leur permettant de n'installer que des drapeaux pour la signalisation de leur zone de bain. Une nouvelle analyse sera réalisée par la préfecture, les sapeurs-pompiers, la SNSM et la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) sur tous les postes de secours avant le lancement de la saison estivale.