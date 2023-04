Seine-Maritime. Rouen accueille la 29e édition des Jeux nationaux des transplantés et dialysés

"Les Jeux nationaux des transplantés et des dialysés ont pour ambition de faire bouger les choses vis-à-vis du don d'organe en France", lance Olivier Coustere, président de l'association Trans-Forme, organisatrice de l'événement. Depuis 30 ans, ce rendez-vous sportif est l'occasion d'associer sport et don d'organe. La 29e édition se déroule à Rouen, du vendredi 19 au dimanche 21 mai. Une quinzaine de disciplines sportives seront réunies, comme la marche, l'athlétisme, le tennis ou encore la natation.

"Ça va être une découverte

pour eux et pour nous"

Des structures rouennaises vont accueillir les sportifs greffés comme le SPO Rouen Basket. "Faire découvrir le basket 3x3 à des greffés et des dialysés, je trouve ça fantastique, assure Pierre Chantemargue, président de l'association. On va arbitrer, donner des règles. Ça va être une découverte pour eux et pour nous." Christophe Audouard, lui, est greffé depuis 11 ans et demi d'un rein et membre du conseil d'administration de Trans-Forme. "Cet événement permet à tous les greffés après la transplantation de retrouver une vie quasiment normale." Et cette année, si la ville aux cent clochers a été choisie pour accueillir cette compétition, c'est aussi parce que "j'avais à cœur de faire découvrir Rouen aux adhérents, car c'est là où je suis né. Et puis, je sais qu'ici, on a les infrastructures qu'il faut", poursuit-il. En 2019, il a lui-même participé à ces jeux nationaux à Dole, dans le Jura. En effet, chaque année, une ville différente est sélectionnée. L'an prochain, ce sera au tour de Dunkerque, dans le Nord. "Les activités sportives sont différentes en fonction de la ville qui accueille l'événement et de ses équipements", précise Christophe Audouard. À la fin de chaque épreuve, des prix seront décernés aux participants. Les inscriptions sont encore ouvertes.