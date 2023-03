[Photos] Caen. Carnaval étudiant : notre sélection des 10 plus beaux déguisements de cette édition 2023

Une marée humaine ! Le record du Carnaval étudiant de Caen vient d'être battu. Plus de 35 000 personnes ont défilé dans les rues caennaises ce jeudi 30 mars, au départ de l'Université jusqu'au Parc des expositions. Cette année encore, les carnavaliers ont fait preuve d'imagination pour dévoiler leur plus beau costume. La rédaction de Tendance Ouest vous a concocté une sélection de 10 déguisements les plus originaux repérés dans le cortège.

Ils sont bien arrivés au Parc des Expositions pour prolonger la fête ! @CarnavalCaen pic.twitter.com/zM1A8MLDAm — Tendance Ouest 14 (@tendanceouest14) March 30, 2023