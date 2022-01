La cuillère jaune, Rue de l’Oratoire

Avec une salle, une terrasse couverte et un espace jardi à ciel ouvert, le restaurant à de quoi combler toutes les envies. Sur la carte, le constat est le même : diversité, variété et abondance dans le choix. La Cuillère jaune propose notamment une formule économique à 9,50 € : entrée et gratin ou gratin et dessert.



Une crème brûlée à la lavande

Les gratins, c’est d’ailleurs la spécialité de la maison. Au menu, il y a le gratin paysan (c’est celui que j’ai choisi, excellent!) ou savoyard, le gratin de poireaux, le gratin de gnocchis ou de poissons. Les deux chefs en cuisine proposent également le gratin Cuillère jaune : pommes de terre, andouille, béchamel, camembert, emmental et oignons. En dessert, j’ai hésité entre tout : fondant au chocolat, crumble aux pommes et framboises, riz au lait, panna cotta à la fraise tagada, crème caramel au beurre salé. J’opte pour la crème brûlée à la lavande, d’une finesse étonnante. Le service est appliqué. Avec un verre de vin, la note est de 12.10 €.

La Cuillère jaune 17, rue de l’Oratoire à Caen. Tél. 02 31 50 19 94. Du lundi au samedi de 11h45 à 14h15 et le vendredi de 19h à 21h30. Fermé le week-end.



