En avant la musique avec les terrasses du jeudi

Le jeudi 30 juin, aux Quais bas rive gauche, soirée “106 Block Party” avec le groupe “True Live”, de 20h30 à 21h30, suivi des “Friendly Fires” de 21h50 à 22h50 et de l’artiste “Missil” de 23h10 à 00h10.

Le jeudi 7 juillet, rendez-vous de 18h45 à 20h30, Place de la Pucelle pour “Kabbalah”, de 18h30 à 20h15 au Bar des Fleurs pour “claire Jau”, de 19h à 20h45 à la Brasserie Paul pour le trio “Mélosolex”, de 19h30 à 21h15 au 3 pièces, pour le trio “Syntax Error” et de 19h15 à 21h sur la Place du 19 avril 1944 pour “Melissa Jennings”.

Le jeudi 14 juillet, de 18h45 à 20h30, parvis de l’Espace du Palais pour “Elisa Jo”; de 19h15 à 21h, le livre Café et L’interlude pour “Anaïs et Rebecca”; de 19h à 20h45, Place de la Pucelle pour “Papanosh”; de 18h30 à 20h15, au bar des fleurs pour Kelenya. De 18h30 à 23h s’enchaîneront les artistes “The Divine’s Orchestra”, “39th and Norton”, “Tokyo Overtones” et “Kim Novak” sur la Place Saint-marc.

Le jeudi 21 juillet, de 19h à 20h45, Place du Vieux-Marché pour “Bal d’Areski”; de 18h45 à 20h30, à la Rotonde pour “Willo”; de 19h30 à 21h15 à la Flèche pour “MOA”; de 19h15 à 21h sur la Place du 19 avril 1944 pour le groupe “Courir les Rues”; de 18h30 à 20h15, au P’tit Paul pour “Stefan Orins Trio”.

Le jeudi 28 juillet, de 19h15 à 21h, Place du Vieux-Marché pour “Samy Thiébault Quintet”; de 18h45 à 20h30, parvis de l’Espace du Palais pour “Nicola Son”; de 19h à 20h45, à la Rotonde pour “Marita trio”; de 18h30 à 20h15 à la Flèche pour “The Buttshakers”; de 19h30 à 21h15, au 3 pièces pour “The Street Chamaan”. Pour son concert de clôture “Les Terrasses du Jeudi” accueillent Susheela Raman, qui donnera son concert de 22h30 à minuit sur la Place Saint-Marc.