Insolite. Le premier camélia de France labellisé "Arbre remarquable" est dans la Manche

Si du camélia, on connaît surtout la dame, on sait un peu moins qu'il peut être considéré comme un arbre. C'est pourtant le cas. Dans la cour d'honneur du château de Chantore, dans le sud-Manche, à Bacilly près d'Avranches, un de ces arbustes a reçu le label "Arbre remarquable", qui sera officiellement remis lors d'une cérémonie samedi 18 mars.

Le camélia a été planté au XIXe siècle. - Château de Chantore

Ce camélia manchois fait partie des premiers à avoir été plantés en France, au XIXe siècle. "Il a donc un âge vénérable", estime Bernard Legal, jardinier et propriétaire du château. "C'est ça qui est aussi important pour les arbres, c'est qu'ils nous racontent une histoire, une histoire comme quoi les arbres vivent longtemps", développe-t-il, mettant en avant un autre élément remarquable : "Il a des proportions exceptionnelles et ça, c'est important. Le camélia, dans l'imaginaire de beaucoup de gens, il est planté, il n'est pas très grand. Et comme il a une croissance assez longue, on pense que ça ne reste pas très gros", explique le passionné. Celui-là a pourtant une envergure de douze mètres.

Ce label reconnaît le travail avant tout de ceux qui ont planté ce camélia, estime le propriétaire.

"Les couleurs commencent à arriver"

Pour Bernard Legal, avec l'arrivée officielle du printemps, le 21 mars, il est grand temps de ressortir dans les jardins. "Le jardin, à Chantore, commence à être superbe. Les couleurs commencent à arriver. Justement, les camélias sont en fleur", assure-t-il. Des fleurs rouges, blanches, roses voire panachées, blanc et rouge, parent le jardin. "Il y a les ficaires, ce sont des petites fleurs jaunes qui couvrent les pelouses, et ça, c'est vraiment très beau", vend Bernard Legal. Et ce n'est pas fini, d'autres fleurs vont arriver, comme les rhododendrons. Le jardin de Chantore se visite sur réservation.

Les jardins retrouvent des couleurs avec l'arrivée du printemps. - Château de Chantore

Pour les amateurs, il existe un autre parc à découvrir, à La Hague : le jardin de Vauville. Il ouvre à la visite le samedi 1er avril.