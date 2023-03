Réforme des retraites. Manifestation devant la préfecture de l'Orne au petit matin

L'intersyndicale de l'Orne opposée à la réforme des retraites avait appelé à un rassemblement vendredi 17 mars, dès 7 heures, au rond-point de la Pyramide à Alençon. Rapidement, ce rassemblement d'une soixantaine de manifestants s'est déplacé à une centaine de mètres de là, devant la préfecture de l'Orne, rue Saint-Blaise.

Une soixantaine de manifestants se sont regroupés devant les grilles de la préfecture.

Au lendemain de l'application du 49.3 au Parlement, dans le calme, des palettes ont été déversées devant les grilles de la représentation de l'État dans le département. Des affiches et autocollants ont été posés sur les grilles, alors que sifflets et sono ont réveillé les Alençonnais, et le préfet.