[Photos] Seine-Maritime. Perturbations, actions de blocage… Le point sur la situation à Rouen et au Havre

Malgré une mobilisation en baisse, mercredi 15 mars, à l'occasion de la 8e journée de mobilisation contre la réforme des retraites, en Seine-Maritime les manifestants veulent continuer à mettre la pression sur le gouvernement. De nombreuses actions coup de poing sont lancées ce jeudi 16 mars à Rouen comme au Havre.

Les opposants à la réforme ont déjà réinvesti le boulevard du Grand Cours à Rouen devant les locaux de la Carsat, la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, au lendemain d'une première tentative de blocage. Les manifestants se sont donné rendez-vous dès 6 heures sur place pour bloquer, comme la veille, le début du boulevard industriel. D'ailleurs de forts ralentissements sont déjà signalés tout le long de l'avenue du Grand Cours jusque sur une partie du pont Mathilde.

Le blocage de la Carsat, par les opposants à la réforme des retraites, provoque de gros bouchons à l'entrée du boulevard industriel de Rouen. - DR

Les automobilistes tentent de franchir le barrage installé par les manifestants installés devant les locaux de la Carsat à Rouen pour protester contre la réforme des retraites. - DR

Les opposants à la réforme des retraites avaient tenté une première action de blocage, mercredi 15 mars devant les locaux de la Carsat à Rouen avant d'être délogés par la police.

Toujours à Rouen, l'intersyndicale a appelé également au blocage de l'université de Rouen dès 6 h 30 faisant, là encore, écho à une autre mobilisation des étudiants la semaine dernière sur le campus de Mont Saint-Aignan. Ces derniers sont appelés ensuite à manifester devant l'Hotel de ville de Rouen à partir de 11 heures.

Par ailleurs, les dockers et portuaires de Rouen comme ceux du Havre, lancent une nouvelle opération port mort le long des quais avec plusieurs points de blocages de Rouen jusqu'à Moulineaux comme la semaine précédente lors de la première action port mort. Au Havre les accès au port et le siège d'Haropa sont également bloqués ainsi qu'une partie de la route industrielle et portuaire de Radicatel à Saint Jean de Folleville.

De nombreux points de blocage sont signalés dans la cité océane notamment autour du pont 7 bis, du pont rouge, du pont du Hode ainsi que sur les giratoires de la station Total et celui d'Haropa port au niveau du Marché aux Poissons et du Quartier St François.

À noter également des actions militantes sur la zone d'activité de Saint Léonard près de Fécamp avec notamment l'accès bloqué au niveau du Leclerc et de la zone industrielle et des bouchons en cours de formations.