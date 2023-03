Musique. Vianney et Mika s'amusent dans le clip de "Keep it simple"

Après le succès de Call On Me avec Ed Sheeran, Vianney s'offre un nouveau duo avec un artiste international : Mika !

Avec Keep it simple, les deux chanteurs nous présentent un titre pétillant et respirant la joie de vivre. Cette chanson disponible depuis janvier, que vous avez forcément entendue sur Tendance Ouest, s'accompagne désormais d'un clip, et tout ce que l'on peut dire, c'est qu'il est aussi feel-good que la chanson.

Avec un refrain en français pour Vianney et en anglais pour Mika, cette chanson reste facilement dans la tête et elle nous fait du bien !

Découvrez ce clip coloré et décalé ci-dessous :