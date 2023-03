Le Havre. C'est quoi cette grosse machine aperçue au large ?

Avec ses faux airs de vaisseau Star Wars, elle n'est pas passée inaperçue aux yeux des promeneurs dominicaux, sur le front de mer. Une pièce maîtresse du parc éolien du Calvados est arrivée au Havre, par la mer, dimanche 12 mars, en début d'après-midi, "escortée" par trois remorqueurs.

Il s'agit de la sous-station électrique du parc, une sorte de transformateur géant qui sera chargé de collecter et de transformer le courant produit par les 64 éoliennes marines, qui doivent être mises en service en 2025, au large de Courseulles-sur-Mer. Cette sous-station mesure 41 m de long pour 29 m de large et 17 m de haut. Elle doit être immergée dans le courant du mois, après son "jacket", c'est-à-dire ses fondations, une haute structure métallique, déjà stationné sur le port du Havre depuis la fin 2022.

Le jacket de la sous-station électrique. - Célia Caradec

Plus de 2000 tonnes

"Le jacket va être levé par une grue sur le port du Havre et amené sur site, au large de Courseulles. Dans un second temps, une barge amènera la station électrique, qui pèse plus de 2000 tonnes", précise Mathieu Stoltz, directeur de la construction du parc pour EDF Renouvelables. "Ces opérations sont préparées longtemps à l'avance, pour s'assurer de la fenêtre météo adéquate afin de réaliser l'installation en toute sécurité".

Fin 2023, la production des pales destinées au parc éolien de Courseulles débutera au sein de l'usine Siemens Gamesa du Havre.