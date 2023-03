Hérouville-Saint-Clair. Ornavik change de dimension avec un centre d'interprétation viking

Le monde viking à la cote. De nombreux films et séries leur sont consacrés, et même les clubs sportifs n'hésitent pas à s'emparer de cette identité, à l'image du Stade Malherbe Caen. Alors, le Parc historique Ornavik, situé à Hérouville-Saint-Clair, entend bien surfer sur la vague. Dédié à l'histoire de la Normandie, de l'époque viking, carolingienne puis ducale, soit de 911 avec Rollon jusqu'à l'époque de Guillaume le Conquérant, Ornavik va se doter d'un centre d'interprétation grand de 800 m2.

Savoir d'où l'on vient

"Si on veut fédérer les Normands, il nous faut avoir une histoire commune", déclarait Christian Sébire, fondateur visionnaire d'Ornavik. L'idée d'avoir enfin un important bâtiment est motivée par trois critères. "Les Vikings passionnent le monde", poursuit Christian Sebire. Deuxièmement, "ils sont passés partout en Europe, donc c'est pertinent de leur consacrer un musée, d'autant plus que le plus près se trouve à York, en Angleterre. Ornavik souhaite attirer toute l'Europe du Sud impactée par les Vikings". Et enfin, "ce centre d'interprétation nous permettra d'être ouverts toute l'année".

Un centre moderne

Attention, il ne s'agira pas d'un musée, car aucune pièce de collection n'y figure. Tout ne sera que reconstitué, mais en apportant une vraie conscience pour ne pas déformer l'histoire. "Une véritable immersion au sein du monde viking va être proposée", détaille Pascale Crochemore, la directrice du parc. Des scénographes planchent déjà sur le sujet pour impliquer au mieux les outils numériques. "On souhaite que ce soit vraiment pédagogique, avec un côté olfactif, sensoriel, accessible à tout public", clame la directrice. En somme, tous les sens seront en éveil pour se plonger dans le monde viking.

Une architecture mûrement réfléchie

Le bâtiment est lui aussi très atypique. Les architectes du cabinet HEMAA ont détaillé leur projet qui a été retenu. D'abord en insistant sur un point : les Vikings avaient l'habitude de construire leurs habitats dans le sol, pour profiter de l'isolement de la terre. Mais Ornavik souhaitait que son centre d'interprétation soit moderne. Alors, le devant du bâtiment est semblable à notre époque, mais son derrière est semi-enterré. De plus, le toit sera entièrement végétalisé, lui conférant de véritables propriétés thermiques.

L'ambition du Parc Ornavik est de se voir livrer ce centre d'interprétation viking en 2026. Une boutique et un restaurant doivent également composer le bâtiment.

Vu de derrière, le centre d'interprétation viking aura l'air complètement enterré.