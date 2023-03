Musique. Le nouvel album de Miley Cyrus sort aujourd'hui

Le 8e album de Miley Cyrus sort ce vendredi 10 mars. La chanteuse décrit son album Endless Summer Vacation comme sa "lettre d'amour" à Los Angeles, où elle a enregistré l'opus. Le premier hit Flowers sorti en janvier est un véritable succès puisqu'il est en tête des charts dans plus de 35 pays à travers le monde. Flowers est avant tout un message passé à son ex, Liam Hemsworth. En couple par intermittence dans les années 2010, Miley Cyrus et Liam Hemsworth s'étaient mariés en décembre 2018 avant de se séparer moins d'un an plus tard. Aujourd'hui, la chanteuse revient plus forte que jamais, et est bien décidée à s'épanouir sans l'acteur australien qui l'aurait trompée à plusieurs reprises. " Je peux m'acheter des fleurs toute seule / Écrire mon nom dans le sable / Je peux m'aimer mieux que tu ne sais le faire", le message est clair et le reste de l'album devrait être dans la même veine. Wonder Woman, You, mais aussi deux duos avec Sia font partie de ce nouvel album.

Et pour célébrer cette sortie, Disney+ déroule le tapis rouge à Miley Cyrus, avec la diffusion d'une émission spéciale intitulée "Miley Cyrus - Endless Summer Vacation (Backyard Sessions)" ce 10 mars 2023, dès 19 heures, avec notamment de nombreuses interviews exclusives avec la star, filmées dans la maison de Frank Sinatra à Los Angeles.