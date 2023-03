Votre horoscope signe par signe du jeudi 9 mars

BÉLIER

L'acuité mentale qui est la vôtre aujourd'hui est idéale pour faire avancer votre carrière. Quant à stabiliser les choses, ce sera moins facile.



TAUREAU

Pour ne pas trop stresser aujourd’hui, essayez de prendre du recul sur vos émotions un peu en vrac !



GÉMEAUX

Prenez le temps qu'il faudra pour solutionner un problème juridique avant qu'il ne vous bloque complètement.



CANCER

Vous aurez plus de temps et d'occasions de réorienter votre action financière dans un sens plus vaste que d'ordinaire.



LION

L'ambiance avec les autres devient plus légère... Cela vous motive positivement à consolider vos projets collectifs.



VIERGE

Profiter de la vie le plus intensément, telle sera votre devise du jour ! La soirée promet d'être savoureuse.



BALANCE

C'est au travers des contacts humains que vous aurez les meilleures occasions de consolider vos intérêts matériels.



SCORPION

Votre moral soutient votre forme. Restez tout de même vigilant sur la fraîcheur des aliments que vous consommez.



SAGITTAIRE

Vous n'aurez qu'une envie, vous débarrasser de certains soucis. Et vous en avez besoin, étudiez sans attendre les solutions possibles.



CAPRICORNE

Une action "coup de poing " sera indispensable pour saisir la balle au bond, vous débordez d'efficacité.



VERSEAU

Votre angoisse de l'échec vous donne trop de pression... Relativisez vos attentes selon la réalité !



POISSONS

Vous aurez le sentiment que tout s'accélère, vos échanges permettront de garder la cadence.