Le Havre. Un homme reçoit des coups de couteau à la sortie d'une discothèque

Vers 5 heures du matin samedi 4 mars au Havre, deux hommes ont un différend avec un autre à la sortie d'une boîte de nuit au sujet d'une bouteille d'alcool, selon la police. L'un des deux hommes alcoolisés, âgé de 25 ans, a donné "un coup de couteau au niveau d'une main et un autre dans le bas-ventre" de la victime, un homme de 37 ans.

Deux hommes en fuite

Les deux hommes de 36 et 25 ans ont, d'après la police, "pris la fuite à bord d'une voiture. La vidéoprotection de la Ville a permis de transmettre leur signalement." Des policiers déjà présents sur la voie publique reçoivent l'information et réussirent à intercepter la voiture. "Celui qui aurait porté les coups est aussi blessé à la main, il a été transporté à l'hôpital Monod du Havre pour une intervention chirurgicale puis a été placé en garde à vue." Les deux hommes ont été interpellés rue d'Arcole au Havre. Quant à la victime, elle a aussi été transportée à l'hôpital Monod "pour des soins" et a déposé plainte. Une enquête est en cours.