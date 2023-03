Rouen. Le Perche Élite Tour toujours plus haut

C'est toujours une fête, au Kindarena de Rouen. Plus de 4 000 spectateurs sont attendus, samedi 11 mars, pour la 11e édition du Perche Élite Tour (PET), le deuxième plus important meeting de saut à la perche au monde. "Il n'y a aucun perchiste au monde qui ne connaît pas la date du Perche Élite Tour de Rouen", avance Vincent Turpin, directeur de l'événement organisé par le Stade sottevillais 76. Un succès dû aussi à la salle, selon l'organisateur, qui permet une réelle proximité entre les spectateurs et les athlètes, et donc une ambiance tout à fait spectaculaire. "On vient au Perche Élite Tour un peu comme on viendrait voir des acrobates", compare-t-il. Ajoutez à cela de la production vidéo, de la musique, tout un éclairage et une mise en ambiance pour chacun des champions, et vous obtenez un événement qui plaît au public comme aux athlètes.

Une start-list de prestige

Seront présents des athlètes qui sautent d'ailleurs très haut au Kindarena, avec de nombreux records personnels, comme celui de Christopher Nielsen, l'Américain, qui a passé une barre à 6,05 m à Rouen, faisant de lui le tenant du titre, le titulaire du record des États-Unis et de celui du concours. "Il n'a jamais sauté plus haut depuis ailleurs !" Même chose pour Sam Kendricks avant lui, qui avait déjà battu le record des États-Unis à Rouen en 2020 avec 6,01 m. Les deux Américains seront à nouveau présents pour l'édition 2023 du PET avec, pour compléter la start-list, KC Lightfoot, lui aussi Américain, quatrième des JO de Tokyo avec un record personnel à 6 m à seulement 23 ans. En face de ces Américains, quatre Français dont Valentin Lavillenie (record à 5,85 m) et Thibault Collet (record à 5,82 m), champion de France 2022 et meilleure performance française de l'année 2023. "Thibault Collet a failli passer 5,91 mètres à Clermont-Ferrand, alors pourquoi pas une belle performance à Rouen ?", espère Vincent Turpin.

Chez les femmes, la tenante du titre slovène, Tina Sutej, sera présente pour défendre son trophée avec un record à 4,82 m. Elle sera opposée à la Canadienne Alysha Newman (4,82 m) et à quatre Françaises : Ninon Chapelle (4,75 m), Margot Chevrier (4,70 m), Marie-Julie Bonnin (4,55 m) et la locale de l'étape Élise Russis (4,30 m).