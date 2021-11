Carte scolaire : le SNUipp 76 en colère

Le syndicat explique : "Après le nombre historique de fermetures de postes dans notre département (116 classes ont fermé, 15 postes ASH, 29 retraits de postes E surnuméraires, 24 postes G, 43 transformations de postes d’application en postes élem ou mat, 5 retraits de postes d’application) pour seulement 20 ouvertures et 20 postes de remplaçants crées, l’Inspecteur d’Académie convoque un groupe de travail carte scolaire lundi 27 juin.

"Dans le même temps il annonce qu’il n’y prendra aucune décision d’ouverture ou d’annulation de fermeture, contrairement à ce qui se fait tous les ans. Tous les éléments avancés par les écoles seront vérifiés à la rentrée et les décisions seront prises au CTPD de septembre.

"Dans ces conditions et pour la 1re fois, le SNUipp a décidé de ne pas participer à un groupe de travail d’où il ne sortirait rien pour les écoles et pour les élèves."