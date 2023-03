[Infographie] Tourisme. Ils sont fiers de leur Cotentin

"Cotentin unique par nature", tel est le slogan de l'office de tourisme pour vendre son territoire. Un objectif fixé par l'Agglo du Cotentin dans sa stratégie d'attractivité touristique, "l'un des enjeux majeurs de la croissance économique de son territoire".

"La presqu'île de la Normandie"

Le "Cotentin" est même une marque qui lui permet d'avoir plus de visibilité, de valoriser ses attraits et d'affirmer sa différenciation avec un périmètre bien défini, correspondant aux limites de la communauté d'agglomération créée le 1er janvier 2017. Cette dernière est issue de la fusion de neuf communautés de communes qui, selon le président David Margueritte, ont toutes trouvé un intérêt de se rassembler autour d'un même intitulé : l'Agglo du Cotentin. Avec cette fusion, une réalité institutionnelle est donnée à une "entité historique, culturelle et humaine".

La marque "Cotentin" a une "légitimité" par rapport à l'histoire du territoire et à sa situation géographique unique qui fait de lui "la presqu'île de la Normandie". Un simple bras de mer dans le marais de la Douve permet d'identifier pleinement le Cotentin comme une île. Ce territoire est plutôt aujourd'hui une péninsule grâce aux portes à flots situées sur les côtes est et ouest qui régulent l'entrée de la mer. C'est l'hiver, le plus souvent, que l'on retrouve le Cotentin entouré d'eau, comme le Mont Saint-Michel durant la période des grandes marées.

Dans ses spécificités, le Cotentin est "unique" pour ses paysages, sa nature sauvage et son littoral accidenté, ses ports et villages pittoresques… Sa qualité de vie ou sa proximité géographique avec l'Irlande et l'Angleterre sont aussi des atouts.

Une "fierté" de vivre dans le Cotentin

Pour David Margueritte, il y a une "fierté" pour les habitants d'avoir la chance de pouvoir vivre dans le Cotentin. "Ce territoire est exceptionnel de par sa géographie, son histoire, son patrimoine, son identité…", indique le président.

Par ailleurs, quand les élus parlent du Cotentin, ils évoquent les limites de la communauté d'agglomération et non le département de la Manche qui, autrefois, aurait pu s'appeler le Cotentin. "Les choses se sont figées au fil de l'histoire", ajoute David Margueritte. Le président fixe les frontières géographiques du Cotentin d'une ligne du nord de Carentan au secteur de La Haye-du-Puits et Créances. Et selon lui, un habitant de La Haye, Lessay ou de Carentan a plus intérêt à se tourner vers le Cotentin.