Briouze. Le festival Art-Sonic dévoile sa programmation : "On reste fidèles à nos valeurs de toujours"

Après six éditions à guichets fermés, après un vingt-cinquième anniversaire célébré en grande pompe (mais dans l'esprit Art-Sonic !) l'an dernier avec Orelsan, le festival Art-Sonic à Briouze a dévoilé, mercredi 1er mars, la programmation de sa prochaine édition qui aura lieu les 21 et 22 juillet prochains.

Rock, électro, rap… "On reste fidèle à nos valeurs alors que beaucoup de festivals alentour s'arrachent les mêmes têtes d'affiche que l'on retrouve partout, explique Arnaud Louveau, le président d'Art-Sonic.

Côté programmation, les amateurs de rap et de bangers fiévreux aimeront Dinos, Josman, Tiakola ou Mehdi Maïzi ; les inconditionnels du rock et du punk cinglant viendront pour HO99O9, Youv Dee, Birds in Row, Gurl ou les Vulves Assassines ; les passionnés de lives électroniques et d'installations à couper le souffle seront là pour Kavinsky, Joachim Pastor, Creeds & Helen Ka ou Trinix ; les défricheurs de pop et de chansons introspectives seront là pour Jeanne Added, Zaho de Sagazan, Julien Granel, Lewis Evans ou Alizar… sans oublier les familles curieuses et le Kid Sonic avec les prestations d'Ego le Cachalot et DJ Bluff.

Tout cela "avec des tarifs qui n'augmentent pas", précise Arnaud Louveau, soucieux de permettre à tous ceux qui aiment Art-Sonic, d'y revenir une nouvelle fois en juillet 2023. Ils étaient 22 500 l'an dernier. "Briouze est une petite commune avec beaucoup trop d'habitants", avait alors plaisanté Orelsan.