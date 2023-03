Orne. Anne-Marie Concé, une cheffe de "cœur"

"Je ne compte plus les années", s'amuse-t-elle. Cela fait plus de vingt ans que les élèves se succèdent dans la classe de chant choral d'Anne-Marie Concé, si bien qu'elle a vu défiler des fratries entières de choristes. Dans le centre-ville d'Alençon, les habitués du Conservatoire - et de la basilique où elle tient l'orgue certains dimanches sur son temps personnel - connaissent par cœur cette femme à la silhouette de jeune fille et au chignon désordonné, dont les élèves se produisent toute l'année pour des spectacles, concerts ou comédies musicales.

Un beau bassin artistique

Anne-Marie a grandi à Alençon, entre un père et une mère organistes : "Ils m'ont très tôt mise, moi aussi, à l'orgue. Je crois que cet instrument m'a permis d'apprendre tout de suite à être au service à travers la musique." Après des études d'histoire et de cinéma en parallèle de la musique, la jeune femme choisit d'en faire son métier, obtenant deux Diplômes d'État, l'un de direction de chœur et l'autre de chant.

Si elle a roulé sa bosse entre Paris, Caen et Angers, Alençon reste son port d'attache : "J'aime beaucoup cette ville, non seulement pour sa beauté, mais aussi parce qu'on y trouve de beaux moyens humains et artistiques. C'est un beau bassin, avec de nombreuses possibilités d'agir et de créer." À travers le chant choral, Anne-Marie se veut toujours "au service des autres" : "C'est tellement fédérateur et inspirant de construire une pièce tous ensemble !" Créer une œuvre collective, qui se nourrisse de chacune des personnalités sans les étouffer, c'est l'aventure qui se répète à chaque projet.

"Le chant façonne

notre identité"

"C'est beau de voir que, quelles que soient nos compétences et notre personnalité, nous arrivons à former un tout. Chacun se trouve porté par l'ensemble et il se passe quelque chose de presque fusionnel, qui nous dépasse", s'émerveille l'artiste au visage entouré de mèches auburn.

Enfants et adultes, 250 élèves reçoivent chaque année l'enseignement d'Anne-Marie. Celle-ci se dit "convaincue que le chant façonne et nourrit notre identité" : "Dépouillé de tout, mis à nu puisqu'il n'est pas caché derrière un instrument, le chanteur doit puiser au plus profond de lui-même." Dans un chœur, "chacun dépasse ses appréhensions, et être ensemble devient une force." De ces expériences, Anne-Marie tire une joie dont sa personnalité transpire : "Il y a quelque chose de jubilatoire. Bien sûr, je donne beaucoup de moi-même, mais je reçois tellement !"