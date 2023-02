Galeries Lafayette. Les magasins de Caen et Rouen ne vont pas fermer

La décision du tribunal de commerce de Bordeaux est tombée mercredi 22 janvier. Les Galeries Lafayette détenues par l'homme d'affaires Michel Ohayon feront l'objet d'une procédure de sauvegarde. "L'ouverture d'une procédure de sauvegarde est accordée par un tribunal de commerce à toute entreprise qui a besoin de sa protection pour surmonter ses difficultés, maintenir son activité et préserver l'emploi", explique le groupe Hermione People and Brands, à la tête notamment des Galeries Lafayette de Caen et de Rouen.

Pas de licenciement prévu

Contactées avant que la décision ne soit prise, certaines salariées du groupe se disaient "dans le flou total" et "incapable de donner plus d'information sur la situation". Certaines sentaient déjà planer l'ombre d'un futur licenciement, alors que deux sociétés détenues par le même homme d'affaires, Camaïeu et Go Sport, ont été placées en liquidation judiciaire récemment.

D'après le groupe, il n'en sera rien. Du moins pour l'instant. "Cette procédure n'est accordée qu'aux entreprises qui sont viables économiquement et financièrement. C'est le cas d'Hermione Retail, de ses 26 magasins, dont ceux de Rouen et de Caen. Les Galeries Lafayette de Caen et de Rouen vont donc poursuivre leur activité et il n'y a aucun risque sur l'emploi."

Affaire à suivre.