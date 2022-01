Elle arnaque ses employeurs

Claire Diwo, procureur à l'audience correctionnelle du 22 septembre 2009, s'exclame : «Elle n'avait jamais fait de mal à une mouche, mais elle s'est bien rattrapée».

En effet, Anabelle, 37 ans, était auxiliaire de vie depuis 2005. Ainsi, elle entre au service d’un couple de personnes âgées de 80 ans, alitées avec de lourdes pathologies.

«Madame H. vous faisait une totale confiance», rappelle la présidente. Anabelle poursuit : «j’ai prétexté des difficultés financières, et elle m’a prêté la première somme, après, ça a été facile, je ne pensais même pas que j’avais fait autant de chèques». Pleins d’essence, hypermarchés, ou même des sommes directement remises sur son propre compte en banque ! «Je ne comptais pas, rajoute la prévenue». Et, afin que ce manège reste discret, Anabelle met de fausses sommes minorées sur le talon du chèque.



Réquisitions suivies

Sont requis six mois avec un sursis et mise à l’épreuve de trois ans, l’obligation de rembourser intégralement les victimes, la privation de posséder un chéquier, ainsi que l’interdiction d’exercer tout métier en contact avec des personnes vulnérables. Le Tribunal a suivi et la prévenue ne pourra pas se reconvertir en ambulancière comme elle le projetait.



