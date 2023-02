Loisirs. Pour son retour, Holiday On Ice passe en Normandie

Le spectacle Holiday On Ice SUPERNOVA est en tournée en France, et notamment en Normandie, avec plusieurs date au Zénith de Caen : les 21 et 22 février. Il faudra encore attendre quelques semaines pour voir le show si vous êtes du côté de Rouen : rendez-vous les 11 et 12 avril.

Ce nouveau spectacle sur glace SUPERNOVA célèbre la beauté unique et mystérieuse de l'univers. Le thème de l'histoire est d'une richesse fascinante : la blancheur immaculée de l'Arctique, l'immensité inimaginable de la galaxie, une impressionnante Supernova, les couleurs chatoyantes des aurores boréales… Cerise sur le gâteau : les patineurs n'évoluent pas uniquement sur la glace, mais également au-dessus, dans les airs, sur l'histoire d'un duo amoureux.

C'est à Robin Cousins, le directeur artistique, que l'on doit ce magnifique spectacle. Le quadruple champion de Grande-Bretagne et champion olympique a choisi de sortir des sentiers battus tout en gardant l'ADN d'Holiday On Ice, tout ça agrémenté de projections vidéos inédites et une technologie innovante.

SUPERNOVA nous embarque pour un autre monde et nous rappelle que le partage, l'amitié et l'amour ne connaissent pas de frontières terrestres, avec Sarah Abitbol, invitée d'honneur de cette année 2023.

Elle vous racontera, sur la glace, son incroyable histoire de championne et de femme qui a su renaître de ses cendres.

Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site d'Holiday On Ice.