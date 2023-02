[Reportage] Seine-Maritime. Gaspillage alimentaire : comment l'éviter ?

Le Marché d'intérêt général de Rouen vient d'accueillir l'Association nationale de développement des épiceries solidaires sur son site. Engagé dans cette lutte contre le gaspillage alimentaire avec la Métropole, il a trouvé des solutions alternatives.

Le gaspillage alimentaire, c'est l'une des problématiques à laquelle sont confrontés grossistes et producteurs. Fin janvier, le Marché d'intérêt national de Rouen (MIN) célébrait l'arrivée de l'Association nationale de développement des épiceries solidaires (Andes) dans un de ses entrepôts. "Depuis leur venue, on a la possibilité de distribuer des fruits et des légumes frais qui sont encore consommables aux épiceries solidaires normandes", se réjouit le président du MIN Abdelkrim Marchani.

L'Andes met l'accent sur trois axes

Les missions de l'Andes sont triples : lutter contre le gaspillage alimentaire, permettre à des personnes éloignées de l'emploi de se réinsérer dans le marché du travail et approvisionner les épiceries solidaires. Le modèle économique de la structure se divise en deux parties, l'une concerne l'achat de produits alimentaires auprès de producteurs locaux ou d'autres structures, et l'autre, les dons d'invendus destinés à la poubelle. "Cette lutte contre le gaspillage alimentaire représente 30 % de notre activité", assure Guillaume Dumoulin, coordinateur du chantier d'insertion Andes situé au MIN de Rouen. L'exemple le plus récent est celui d'un fromager de Flers (Orne). "Il avait un lot de camemberts à écouler. Nous en avons récupéré 1 500 qu'on a ensuite distribués dans des épiceries solidaires normandes." Et l'association ne s'est pas arrêtée là. "En janvier aussi, nous avons sauvé dix palettes de choux-fleurs et une partie a été donnée aux Restos du cœur." Avant de distribuer les produits bruts achetés ou récupérés, "nos salariés en insertion vont les trier et s'assurer qu'ils soient encore bons à manger". Pour l'instant, l'association a du mal à se fournir en viande, poisson ou en œufs, car "ce sont des denrées compliquées à gérer en termes de logistique et d'acheminement", regrette Guillaume Dumoulin.

Aider les personnes précaires et éviter de jeter des produits consommables

Ahmed-Amine Adda-Benyoucef est responsable de l'épicerie solidaire Le quotidien à Canteleu. "Notre association a été créée en 1985 et, en 2002, elle s'est transformée en épicerie solidaire." Seuls les bénéficiaires des minimas sociaux, du RSA et les personnes sans emploi ou à la retraite avec peu de ressources peuvent y faire leurs courses. "Notre magasin se présente comme un commerce classique, à la seule différence qu'il ne s'adresse pas à tous et que les prix affichés se situent entre 10 à 30 % de leur valeur marchande." Le directeur l'affirme, "les personnes en grande précarité sont peut-être même encore plus sensibilisées à cette notion de gaspillage alimentaire parce qu'elles connaissent la valeur des produits et de l'argent". Une fois par mois, des ateliers antigaspi sont aussi proposés par l'association. "Une animatrice explique qu'avec de vieilles bananes, on peut en faire un jus et que du pain dur peut devenir du pain perdu." Depuis le 1er janvier 2023, près de 3 215 kg de fruits et légumes ont été collectés par Le quotidien. Aujourd'hui, 180 familles bénéficient des produits vendus à l'épicerie solidaire cantilienne.