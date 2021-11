MFR : le congrès national à Rouen en 2013

Ce mouvement a été créé en 1937 sous statut associatif et sous contrat avec l'Etat ou les Régions. Ses missions : la formation par alternance et l'éducation des jeunes et des adultes ainsi que leur insertion sociale et professionnelle.



La sénatrice de Seine-Maritime Catherine Morin-Desailly s'est réjouie de cette nouvelle et a tenu à souligner l’action du Président de la fédération des MFR Haut-Normandes, Jean-Claude Desmares, "qui a activement défendu cette candidature en compagnie du réseau régional des MFR".



Le réseau des MFR de Haute-Normandie accueille aujourd’hui 1 500 élèves en formation par alternance de la 4e au BTS et apprentis, assurant également de la formation pour adultes dans les domaines des services aux personnes, de l’optique lunetterie et de l’agriculture.



En 2013, le congrès devrait accueillir durant trois jours les 2000 congressistes responsables des 450 MFR existant aujourd’hui en France.