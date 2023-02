Rouen. Plus de 2 kg de résine de cannabis et près de 100 grammes de cocaïne saisis

Vers 17 h 30 dimanche 29 janvier, la brigade anticriminalité a contrôlé deux hommes de 37 et 24 ans rue de la Croix-d'Yonville à Rouen. Ils détenaient de la cocaïne et de la résine de cannabis. Les forces de l'ordre ont procédé à une perquisition dans un appartement. Au total, 2,1 kg de résine de cannabis, 900 grammes de cannabis et 98 grammes de cocaïne ont été saisis. La compagne de l'homme de 37 ans, âgée de 41 ans, a été placée en garde à vue.

Trois ans de prison et un mois de prison ferme

Les deux hommes de 37 et 24 ans ont été déférés mardi 31 janvier en comparution immédiate. L'homme de 37 ans a écopé de 3 ans de prison ferme et six mois de révocation avec sursis, et l'autre de 24 ans, a été condamné à 1 an de prison ferme et six mois de sursis probatoire. Quant à la compagne de l'homme de 37 ans, elle a été laissée libre.

Selon une source policière, les deux hommes vendaient des stupéfiants pour régler des dettes dans le cadre d'anciennes affaires.