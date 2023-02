Caen. Dans le Calvados, on pourra bientôt faire le tour du département à vélo

Le Calvados, terre de cheval, bientôt terre de vélo ? Dans la continuité de ses deux premiers plans vélos lancés en 2004 puis en 2019, dont notamment l'avancement de la Vélomaritime, le Département du Calvados souhaite prolonger ses investissements dans la mise en place de nouveaux itinéraires cyclables. Son volet n°3 du plan vélo est prévu pour le mandat actuel, entre 2023 et 2028.

Jean-Léonce Dupont donne des détails du plan vélo Impossible de lire le son.

Véloroute Sud Calvados

Baptisé "la véloroute Sud Calvados", cet itinéraire cyclable relié aux existants devrait permettre de faire le tour du département, avec l'aménagement de 140 km de voies spécifiques. "Rien n'est finalisé, mais le but est de traverser le département d'Orbec à l'est jusqu'à Noues-de-Sienne à l'ouest", précise Jean-Léonce Dupont, le président du Conseil départemental. L'idée est de pouvoir traverser les communes de Livarot, Falaise, Pont-d'Ouilly, Condé-en-Normandie et Vire, au sud du territoire. "Il faut aussi pouvoir connecter ce tracé à des gares SNCF", afin de favoriser les modes de déplacements doux. Le tracé devrait être définitif en 2025.

Coût de l'opération : 38 millions d'euros, dont 28 millions financés par le Département. Depuis 2004, ce dernier a déjà investi 35 millions d'euros dans sa politique cyclable.