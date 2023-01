[Quiz]. Astérix et Obélix : testez vos connaissances !

Le cinquième film inspiré de la BD Astérix et Obélix sort au cinéma, mercredi 1er février. On retrouve Guillaume Canet à la réalisation mais aussi dans la peau d'Astérix. Les aventures des deux Gaulois ont aussi été adaptées à neuf reprises en dessins animés, dont la première sortie date de 1967. Mais Astérix et Obélix, c'est aussi près de 60 ans d'aventures. Testez vos connaissances avec le quiz ci-dessous, par Toutatis !