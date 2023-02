Place du commerce. De nouvelles enseignes ouvrent à Cherbourg

Trois amis ont créé la marque VanG Wrap Food. Un concept nouveau né à Équeurdreville-Haineville.

Ils souhaitaient être libres. Antony Valin, Nicolas Gérard et Damien Leveziel, trois amis trentenaires, ont quitté leur métier dans la restauration ou dans le commerce, pour créer leur propre marque de wraps chauds et froids : VanG Wrap Food. "Nous voulions quelque chose de nouveau, frais, sain et transparent." L'enseigne a ouvert mardi 17 janvier et se trouve avenue Prévert, près du centre commercial Brécourt à Équeurdreville. Ouvert du mardi au dimanche, de 11 h à 14 h (sauf le dimanche) et de 18 h à 21 h 30.

[son1]