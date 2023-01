Orne. Il va ouvrir le Tendance Live devant 5 000 spectateurs : qui est l'Alençonnais 2MEGA ?

L'ambiance s'annonce chaude pour la soirée du vendredi 27 janvier à la salle Anova à Alençon ! Vous serez cinq mille à guichets fermés pour assister à cette nouvelle édition du Tendance Live, c'est chaque année le plus grand concert en salle de tout le département de l'Orne…

À l'affiche : Black M, Ridsa, Yanns, Nour, Souf, Sound of Legend, Philippine Lavrey, Celestal, Mona & 313, Boostee, Dana, Chiloo, Bruno Dias, quatorze artistes dont 2MEGA. Ce jeune homme de seulement vingt-trois ans est originaire d'un village près d'Alençon. C'est lui qui ouvrira cette grande soirée de concert.

C'est à Alençon que 2MEGA a débuté la guitare et la batterie, qu'il a écrit ses premières chansons pour ses potes du lycée Alain avant de les sortir sur YouTube et d'écumer tous les tremplins musicaux de la région. Puis, ses études de commerce l'ont mené à Paris où la chance et un peu de culot lui ont fait rencontrer les bonnes personnes. De sa chambre d'ado, il s'est retrouvé à enregistrer en studio. Son premier single Le monde se réveille, un hymne à la liberté retrouvée, est signé chez Warner, l'une des trois majors du disque en France.

2Méga a décidé de consacrer toute cette année 2023 à sa passion, la musique. Une année qu'il débute par le Tendance Live qu'il connaît bien… mais jusqu'alors, c'était dans le public, avec la même affirmation faite chaque année à ses amis : "Un jour, ce sera moi qui ouvrirai le Tendance Live." Ce vendredi 27 janvier, devant cinq mille spectateurs, cette prophétie va devenir une réalité !

Pratique. Tendance Live Anova, vendredi 27 janvier, le concert débute à 20 heures précises.