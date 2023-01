Tendance Live. La programmation des artistes présents à l'Anova d'Alençon désormais complète

La soirée tant attendue du Tendance Live d'Alençon approche à grand pas. La première partie de la programmation a été dévoilée, voici le reste des artistes qui vont venir enflammer la scène d'Anova vendredi 27 janvier.

Black M, celui qui met tout le monde d'accord

Après avoir passé son réveillon du Nouvel An à Alençon et avant d'y débuter sa prochaine tournée en avril, Black M vient se produire sur la scène du Tendance Live à l'Anova d'Alençon, le vendredi 27 janvier. Grandir, le nouveau titre de l'artiste en duo avec Amir, sort ce vendredi 13 janvier. Le nouvel album de Black M, intitulé La Légende Black, sortira prochainement.

Ridsa, plus de 10 ans de carrière

Le chanteur aux mélodies pop et dansantes a cartonné avec son titre Là c'est die, en 2015. Depuis, Ridsa enchaîne les tournées. Il s'apprête à sortir son nouvel album Equateur… Le jour du Tendance Live !

Sound of Legend, le DJ super-héros de l'électro

Cagoule rouge et bandeau doré sur les yeux, le DJ français a des airs de super-héros. Sound of Legend cartonne en remixant les hits des années 70-80. La star du mix électro vient faire danser le public d'Anova sur ses remixes Bella Ciao ou encore Tell me why.

Boostee, le prince de le pop-urbaine

Encore un artiste qui va faire vibrer le public d'Anova avec ses mélodies rythmées. Boostee mélange les styles avec virtuosité et élégance. A 27 ans, celui qui surfe entre le rap, la pop et la variété française sait mettre l'ambiance et imposer son style.

Dana, la reine de TikTok

Après sa reprise de Sarà' Perché Ti Amo, Dana enflamme la toile. Avec 80 millions de followers sur TikTok, la chanteuse a sorti ses premiers sons, dont le dernier en date, J'ai mal, en duo avec Yanns.

Bruno Dias, le compositeur à la voix enivrante

Après ses nombreuses collaborations artistiques, notamment avec Grand Corps Malade, Bruno Dias revient avec ses sonorités positives et entrainantes.