Tendance Live. Découvrez les premiers noms des artistes présents à l'Anova d'Alençon

Yanns, talent urbain

W9 d'or de la révélation streaming 2022, on ne présente plus Yanns et sa chanson Clic clic pan pan. Ce sera pourtant un plaisir de l'accueillir sur la scène d'Anova et de découvrir l'homme derrière le succès. Son nouveau titre Bip bip prend la même direction que son grand frère. Partir loin, son album, est disponible depuis le mois de novembre.

Nour, plus forte que jamais

À 17 ans, après avoir gagné la saison 11 de The Voice l'an dernier, conduite par Florent Pagny, Nour présente son single Premier amour. Née dans les Yvelines, forte de son expérience en 2019 à l'aventure The Voice Kids (dans l'équipe de Soprano), la jeune femme part à présent à la conquête de son public, après avoir enchaîné les sessions en studio dans l'optique de dévoiler son projet musical. Plus puissante et forte que jamais.

Chiloo, pont solide entre tradition et modernité

En juin, Chiloo a sorti son premier album. Introspectif, romantique, l'opus s'intitule Genèse. À 20 ans, le jeune homme se sent des affinités avec Lomepal ou encore Eddy de Pretto. Et de fait, il incarne cette nouvelle génération de chanteurs à l'expression infusée à la culture rap, qui élaborent un pont solide entre tradition et modernité.

Celestal, machine à succès

Celestal sort début 2022 Out in style, qu'il propose en duo à Cécilia Krull (My life is going on, le générique à succès de la série La Casa De Papel). Ce sera l'un des succès du printemps en France mais également dans une grande partie de l'Europe.

Et que dire de ce titre, sur lequel vous avez forcément bougé cet été, Over you, véritable mélange pop & dance avec une petite touche latine ? Pas de doute : Celestal va enflammer le Tendance Live Anova !

Philippine Lavrey, grain folk au velours pop

Autrice, compositrice et instrumentiste, Philippine Lavrey fait partie des jeunes chanteuses actuelles les plus prometteuses, parce que sa curiosité ne lui a jamais rien interdit et que son talent ne cesse de dévoiler de nouvelles facettes. Avec sa voix à part, où le grain folk se marie au velours pop, Philippine Lavrey lance sa carrière après avoir assuré les premières parties de Patrick Fiori ou encore Matt Pokora… Le tout sans renier ses débuts d'autodidacte et l'influence de son enfance puis de son adolescence, au Havre.

Souf, le retour

Sa notoriété, il l'a d'abord acquise sur la toile avant de se faire une place dans le monde des grands grâce à sa musique et notamment à son titre Mi Amor ou encore à son duo avec Ridsa, Baby. Souf revient sur la scène d'Anova, après y avoir fait ses premiers pas en 2017. Retour qu'il signe cette année avec le titre Ma reine et un nouvel album, qu'il a appelé Souf, sorti en fin d'année dernière.

Mona

Auteur, compositrice et interprète, Mona est une artiste discrète. Savez-vous qu'elle a pourtant déjà collaboré avec Rihanna, en écrivant pour la star ? Avec son premier single, Yesterday, la jeune femme entend conquérir les Français dans la langue de Shakespeare.