Rouen. La Maison des sports, un lieu pour favoriser les échanges entre comités

Un lieu commun pour les comités sportifs de Seinomarins ? C'est ce qui a été inauguré mardi 24 janvier au 21 rue de Crosne, en plein centre-ville de Rouen. Ce nouvel espace porte le nom de Maison des sports de Seine-Maritime.

Une phase expérimentale pour tâter le terrain

En septembre 2022, une première phase d'expérimentation a permis à deux comités sportifs de s'installer dans la Maison des sports : le Comité départemental olympique et sportif et le Comité départemental de judo. "Nous étions déjà situés au 21 rue de Crosne, mais au rez-de-chaussée. Depuis septembre, on a juste déménagé au premier étage", raconte Alain Goupy, président du Comité olympique de la Seine-Maritime. Pour Romain Limare, conseiller technique fédéral de judo, "le fait d'être là, ça va favoriser le milieu sportif. Je pense que cela va être une force pour le sport seinomarin. Ce sera intéressant d'échanger et de développer nos activités. Avant, on était au Château blanc à Saint-Étienne-du-Rouvray, donc c'était une très belle opportunité de venir ici."

Reportage sur l'inauguration de la maison des sports de Rouen Impossible de lire le son.

La Maison des sports, un lieu d'échange

Séverine Gest est la vice-présidente du Département de Seine-Maritime, en charge de la jeunesse et des sports. "L'idée, c'est de centraliser les comités sportifs de Seine-Maritime dans un même lieu afin de favoriser les échanges et le travail en coopération avec les services de la Direction jeunesse et sport du département qui se trouvent à côté." Et la création de cette Maison des sports s'est faite après "une petite enquête auprès des comités. Ici, ils ont à leur disposition une salle de réunion, une photocopieuse et des pièces pour stocker leur matériel. On souhaitait proposer un lieu d'accueil pour nos comités." À noter cependant que cette Maison des sports accueille les comités de façon provisoire. Ils pourront n'y rester que quatre ans avant qu'un autre lieu, plus grand, ne soit désigné en fonction des demandes.

"L'intérêt, c'est de pouvoir côtoyer d'autres comités"

"Avant, on louait des locaux de temps en temps à Sotteville-lès-Rouen, mais maintenant, on a un vrai pied-à-terre, se réjouit Florian Barbeau, président du comité 76 de volleyball de Seine-Maritime. Maintenant, j'ai un bureau pour poser mes affaires administratives et, au rez-de-chaussée, on a un local pour ranger notre matériel d'entraînement. On est aussi plus proches des instances sportives." Le constat est aussi positif du côté de Guillaume Priéto, président départemental de badminton de Seine-Maritime. "On n'avait pas de bureau avant. Maintenant, on peut faire des réunions et avoir un espace de rangement pour notre matériel, car avant, je devais utiliser mon propre garage."

Depuis leur installation dans la Maison des sports, depuis décembre, "nous allons profiter des locaux pour accueillir un salarié afin de professionnaliser notre sport et proposer des activités innovantes et des partenariats avec les autres comités sportifs". Au total, les locaux du Département pourront accueillir jusqu'à dix comités, avant un déménagement dans des locaux plus grands.