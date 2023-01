Normandie. Brittany Ferries recrute 800 saisonniers pour 2023

Une augmentation de 20 % des réservations, soit 125 000 passagers supplémentaires par rapport à 2022 : voilà les chiffres donnés, lundi 23 janvier, par Brittany Ferries, qui annonce 800 recrutements à terre comme en mer, pour la saison 2023. Cette dernière s'étendra d'avril à octobre. Les profils recherchés sont variés : stewards, cuisiniers, matelots, mécaniciens, officiers, plongeurs, agents d'escale, infirmiers.

La compagnie qui célèbre cette année son 50e anniversaire, compte organiser des sessions de recrutement hebdomadaires : "L'objectif est de donner aux étudiants, aux saisonniers, aux professionnels de l'hôtellerie-restauration mais également aux marins du pont, de la machine et aux officiers, l'envie de nous rejoindre", précise Jean-Luc Vigouroux, directeur des ressources humaines.

Un nouveau navire en mer

Brittany Ferries qui a indiqué, en décembre, reprendre les traversées de passagers du Havre vers l'Angleterre et l'Irlande, a récemment pris livraison de son nouveau navire, le Santoña. Il opèrera sous pavillon français et reliera la France, le Royaume-Uni et l'Espagne à partir du mois de mars. La compagnie emploie 2 250 salariés dont 1 450 à plein-temps et a transporté près de 2,5 millions de passagers en 2019.

Pour postuler : recrutement.brittany-ferries.com