Le Havre. La Brittany Ferries reprend les traversées vers l'Angleterre et l'Irlande pour les passagers

Bonne nouvelle pour qui voudrait aller déguster une bonne cup of tea ou une Guiness.

La Brittany Ferries a annoncé, mardi 20 décembre, reprendre les traversées pour les passagers depuis Le Havre vers Portsmouth en Angleterre et Rosslare en Irlande.

Pour Le Havre-Portsmouth, deux rotations sont prévues les jeudis et les dimanches avec un départ de la cité océane à 17 h 30 et un départ de Portmouth à 23 h 30. C'est le ferry Cotentin qui effectuera cette traversée.

Pour la ligne Le Havre-Rosslare, une seule rotation est prévue avec un départ du Havre le vendredi à 19 h, et un départ de Rosslare le samedi à 17 h 45.

Le Havre comme destination

Depuis la crise du Covid, ces lignes n'étaient plus exploitées que pour le fret. "C'est une bonne nouvelle pour les voyageurs et pour la ville de Portsmouth", insiste Paul Acheson, directeur des ventes et du marketing de la compagnie dans un communiqué. Il vante aussi les mérites du Havre, comme destination en elle-même. "C'est un site classé à l'Unesco, reconnu pour son église Saint-Joseph, ces célèbres jardins et sa plage fantastique. C'est aussi une porte d'entrée vers la Seine-Maritime et ses trésors, comme la célèbre arche d'Étretat."

Les billets sont d'ores et déjà en vente sur le site de la Brittany Ferries pour des voyages à partir du mois de mars 2023.