[Reportage] Caen. Boire ou manger tout en s'amusant… Découvrez ces lieux insolites

Pour changer leurs habitudes de consommation, les clients tentent des lieux insolites et sont séduits. Témoignages.

Pour sortir boire un verre ou manger au restaurant, le Caennais a l'embarras du choix. Si les établissements de la rue Ecuyère, du port ou du quartier du Vaugueux sont largement plébiscités, certains habitants privilégient plutôt l'ambiance pour se détendre au côté pratique du centre-ville. C'est le cas de Kévin Houlbreque, un adepte du Valhalla à Bretteville-sur-Odon. "J'ai trouvé tout ce que je recherchais ici, voire même plus !" Une ambiance familiale au style viking, une activité insolite et, bien sûr, des bières locales, le tout réuni sous un même toit. Il s'y rend au moins une fois par semaine.

Convivialité et plaisir

Dans son groupe d'amis, Margaux Leroy apprécie le côté insolite du lieu. "De plus en plus de bars se ressemblent, avec la même playlist de musique, la même décoration. Ici, le bar a une identité." Et ça change tout. Dans cet établissement, on fait plus que boire une bière entre proches. "Le lancer de haches a quelque chose d'addictif ! En dehors du challenge, c'est un lieu de rencontre", sourit-elle. Matéo Leroy, debout à la table d'à côté, la rejoint. "L'avantage de ce genre de bar, c'est qu'on est plus enclin à parler à des personnes que l'on ne connaît pas, explique-t-il. C'est plus propice aux rencontres car on est en mouvement." Il est venu avec ses collègues de travail pour une activité team building.

"C'est une expérience à vivre"

Chacun leur tour, ils lancent une hache sur une cible, échouent aux premiers essais, rient, ingurgitent leur demi-litre de bière entre deux lancers et se comparent aux groupes voisins. La bonne humeur est de mise. Selon cet administrateur réseau dans l'informatique, "le loisir proposé apporte un plus. Cela permet de passer un moment plus authentique que de s'asseoir simplement à une table et boire des verres". Ces établissements hybrides se développent de plus en plus. À Carpiquet par exemple, Philippe Stevenou, via Oenanthique conseil, propose depuis cinq ans des dîners obscurs. Le principe ? Manger un repas entier dans le noir. David Lereculey, 54 ans, a été invité. "Il ne me serait pas venu à l'idée de participer à ce genre d'activité. J'ai été bluffé ! C'était une belle découverte, explique celui qui, habituellement, préfère les établissements de restauration traditionnelle. Je suis sorti des sentiers battus, c'est une expérience à vivre !" Au Valhalla, Killian Bouquet s'est laissé tenter par le lancer de haches. Plutôt client des bars du port de Caen, il y trouve finalement une plus-value. "Ça permet de se défouler. Il se démarque des autres bars, ça apporte de la nouveauté." Et si on devait imaginer d'autres idées encore plus loufoques ? "Un ring de boxe dans un bar !", s'exclame Kévin Houlbreque. Pas sûr que tout le monde soit d'accord…