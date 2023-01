[Photos] Près de Caen. "Ô jours heureux" : le concept qui réunit huit restaurants sous le même toit

En entrant, vous êtes frappé par une salle gigantesque de 500 m2, une boule à facettes, des flippers, des banquettes en cuir. Vous voici chez "Ô jours heureux". Ce nouveau lieu, situé à Hérouville-Saint-Clair, près des Laboratoires Gilbert, devrait ouvrir mi-janvier.

Un concept inédit dans le Calvados

Appelé "food court", il réunit sous un même toit huit stands de restauration différents. Ici, le client est roi. "J'ai voulu que le client soit autonome dès son entrée jusqu'à sa sortie. C'est lui qui dirige son moment comme il le souhaite", explique Mathieu Thomas, à l'initiative du projet. La clientèle pourra trouver un kiosque à desserts (gaufres, crêpes, glaces), des pizzas, des burgers, des pâtes, une rôtisserie ou encore des bowls végétariens. "C'est de la cuisine venant des quatre coins du monde", ajoute le jeune entrepreneur de 23 ans.

Trois moyens s'offrent au client pour commander : au comptoir, sur des bornes et via des QR codes placés sur les tables.

En entrant, le client tombera sur le mur à bières. Le client pourra se servir lui-même.

Cuisine mais aussi...jeux d'arcade

Dans ce "nouveau restaurant", il y a aussi une cave à vin "où les clients peuvent venir acheter une bouteille de vin", indique Mathieu Thomas et un mur à bières. Pour ce qui est de l'ambiance, la grande majorité de la décoration est faite de mobilier de récupération. Il y a aussi trois flippers, deux jeux de fléchettes et un baby-foot. Des concerts, soirées karaoké et soirées sportives sont aussi en réflexion pour animer le lieu.

Des jeux d'arcade sont mis à disposition de la clientèle.

"Ô jours heureux" sera ouvert du lundi au samedi, midi et soir.