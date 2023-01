[Reportage] Petit-Couronne. Des athlètes internationaux s'entraînent pour les JO au CRJS

Du lundi au vendredi, de 10 heures à 12 heures, les sportifs de haut niveau du dispositif Solidarité olympique commencent leur préparation physique au Centre régional jeunesse et sports (CRJS) de Petit-Couronne. Les exercices sont adaptés selon leurs disciplines, et ils ont le choix : vélos, appareils de musculation, entraînements de cardio. L'après-midi, chacun s'entraîne en fonction de sa spécialité.

Un centre sportif unique en France

En 2020, le Centre régional jeunesse et sports de Petit-Couronne a reçu le label Institut national du sport, de l'expertise et de la performance (INSEP). Il est attribué aux centres sportifs qui répondent aux exigences de la performance de haut niveau. Le CRJS fait aussi partie du dispositif Solidarité olympique, qui aide les Comités nationaux olympiques (CNO) à développer l'essor du sport dans leurs pays respectifs. En France, c'est le seul centre à pouvoir accueillir des sportifs internationaux visant les JO. L'établissement peut en recevoir environ une trentaine.

Huit sportifs étrangers arrivés en 2022

Les athlètes du dispositif Solidarité olympique ont été sélectionnés pour leur potentiel. Ils viennent à Petit-Couronne car, dans leurs pays, ils ne peuvent pas s'entraîner comme il faut. Les infrastructures ne sont pas toujours adaptées ou accessibles, et les entraînements pas assez nombreux. Les bénéficiaires peuvent aussi profiter du programme de bourse olympique et percevoir des subventions. Les premiers à avoir intégré le dispositif préparaient les JO de Londres en 2012. En 2022, huit sportifs venus du Niger, des Comores, du Congo et de Guinée sont arrivés au CRJS. Ils souhaitent se qualifier pour les Jeux olympiques 2024. "Ils sont accueillis ici jusqu'aux JO et sont logés et nourris. Cela peut s'arrêter avant, s'ils ne se qualifient pas ou s'ils souhaitent arrêter", indique Christophe Cornilleau, directeur du CRJS. Tous s'entraînent avec sérieux et, courant 2023, de nouvelles recrues les rejoindront.

Des accompagnements personnalisés

Cédric Marie travaille au CRJS en tant que préparateur physique. Il accompagne à la fois les sportifs du centre et ceux du dispositif olympique. "Je m'adapte à leurs envies. Ça peut être du cardiotraining, des entraînements de musculation, des séquences d'abdos, des étirements." L'enseignement est bienveillant. "Il y a des différences de niveaux, c'est à nous de nous adapter pour les accompagner au mieux et éviter qu'ils ne se blessent. On est à leur écoute, on échange beaucoup", confie-t-il.