Seine-Maritime. La préfecture déclenche le plan Grand Froid

Après la Manche, c'est au tour de la Seine-Maritime de connaître une nouvelle vague de froid. Déjà dans la matinée de samedi 21 janvier, les températures observées étaient en dessous de zéro. Cela risque d'être pire dimanche 22 janvier, à en croire les prévisions de Météo France.

Des places d'hébergements supplémentaires

Alors face à cette baisse précipitée mais attendue des températures, le préfet a décidé de déclencher le Plan Grand Froid jusqu'à lundi 23 janvier 2023 au matin. Pendant cette période les personnes sans domicile peuvent bénéficier d'un hébergement temporaire. Exemple à Rouen où le site Colette-Yver, 199 rue Albert-Dupuis, reste ouvert pour la mise à l'abri des femmes, des enfants et des familles, tandis que le gymnase Graindor, rue des Charrettes est ouvert afin d'assurer l'accueil des hommes isolés. Au Havre, le gymnase Jacques-Monod, 1 rue Westinhouse se charge d'accueillir tout type de public. D'après la préfecture, des places hôtelières supplémentaires pourront également être mobilisées, sur les territoires de Rouen, Le Havre, Dieppe, Elbeuf et Fécamp, dans le cas d'une saturation des dispositifs et d'accentuation de la baisse des températures.

Plan Grand Froid 🌡️❄️#SeineMaritime : le préfet Pierre-André Durand, en lien avec les collectivités, mobilise des lieux d'accueil de nuit et renforce les maraudes.



📞 Contactez le 1⃣1⃣5⃣ si vous remarquez une personne à la rue.



Plus d'informations 👉 https://t.co/aknX3zu71U pic.twitter.com/PH7eyVVPr9 — Préfet de Normandie et de la Seine-Maritime (@Prefet76) January 20, 2023

"Une vigilance vous est demandée à l'égard des personnes sans domicile fixe que vous pouvez être amené à voir sur la voie publique", indique la préfecture. À noter que le 115 permet de signaler au Samu social toute situation préoccupante afin qu'une solution puisse être recherchée.