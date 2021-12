Des résidents de l'Esat s'évade en chantant

Au P’tit Ouest, ce théâtre situé rue de Buffon à Rouen, il y a d’abord eu des comédies musicales et des spectacles. Jusqu’à ce jour de janvier 2011 où des résidents handicapés de l’ESAT du Pré de la Bataille ont commencé à s’y rendre, 1h30 par semaine, pour chanter. L’idée est née, il y a deux ans, les résidents venaient régulièrement au P’tit Ouest assister à des spectacles . “Voir ces spectacles leur a donné envie d’aller plus loin. C’est une façon de s’évader du quotidien et de s’épanouir,” explique Elisabeth Amsallem, responsable du P’tit Ouest.

Si au début, beaucoup n’osaient pas chanter, maintenant tous s’en donnent à cœur joie et attendent ce moment toute la semaine. Certains, comme Cathy, y puisent du courage. “C’est une autre manière de s’exprimer, de ressentir des émotions”, lance Jacques. Tous espèrent pouvoir recommencer après les vacances et monter un spectacle pour montrer à tout le monde de quoi ils sont capables.