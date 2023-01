L'amour est dans le pré. Découvrez le candidat normand de la saison 2023

Une nouvelle saison de "L'Amour est dans le pré" sera diffusée à partir du lundi 30 janvier sur M6. Parmi les 14 cœurs à prendre, on retrouvera un normand, Patrice. Âgé de 39 ans, il est éleveur de vaches allaitantes et s'occupe de l'exploitation héritée de ses parents. Malgré une hémiplégie de naissance qui affecte sa jambe et sa main droite, il a décidé de tenter l'aventure pour cette 18e saison de l'émission, dont il a toujours été un grand fan.

Il ne manque ni d'humour, ni de répartie

En raison de sa différence, Patrice a eu une enfance qu'il qualifie de solitaire. Ses parents, très pris par la ferme, ont confié une grande partie de son éducation à sa grand-mère. Quant à l'école, il avait généralement peu de copains et passait une grande partie de son temps à l'écart. Mais il ne manque ni d'humour, ni de répartie. Seul depuis toujours, Patrice n'a jamais connu l'amour, à l'exception d'une courte idylle à la suite d'une petite annonce dans le journal. Il recherche une compagne joyeuse, douce, sincère et patiente, pour découvrir ensemble les joies de la vie de couple et rêve de pouvoir fonder une famille.

La saison 18 est à découvrir à partir du lundi 30 janvier à 21 h 10 sur M6.