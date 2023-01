Manche. L'année 2023 placée par le diocèse sous le signe du soin aux autres

"Prendre soin du sol et des frères" : c'est l'ambition présentée par le diocèse de la Manche, jeudi 19 janvier, pour l'année 2023. À cette occasion, l'institution a souhaité mettre en lumière trois exemples concrets de son action sur et pour le territoire.

Prendre soin de celles et ceux que l'Église a blessés

Le diocèse de la Manche dispose d'une cellule d'écoute des victimes, animée par trois laïcs. Depuis sa création en 2016, celle-ci a été saisie 16 fois, dont 14 depuis le mois d'octobre 2021 et le rapport de Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église (CIASE).

"J'espère que tout ce que nous mettons en place va créer les conditions pour que l'Église soit une maison sûre", a partagé Mgr Laurent Le Boulc'h, évêque du diocèse de Coutances-Avranches.

Prendre soin du monde rural

Un bus rempli d'agriculteurs de la Manche, direction le Salon international de l'agriculture à Paris en février prochain. C'est le projet porté par le père Cyril Moitié, prêtre en charge des relations avec le monde rural et curé des paroisses de Valognes, Montebourg et Saint-Sauveur-le-Vicomte. "Mon outil pastoral, c'est ma paire de bottes", assure celui qui, de ferme en ferme, ne rechigne jamais à donner un coup de main. "Ce compagnonnage, ce sont des joies mais aussi de grandes peines", confie l'homme de foi. Fin 2022, il a en effet eu la lourde tâche d'accompagner les proches de deux jeunes agriculteurs de 22 et 28 ans qui ont, à quelques mois d'intervalle, mis fin à leurs jours.

En mai, père Moitié entend aussi remettre au goût du jour les rogations, c'est-à-dire la bénédiction de la terre et des semailles, trois jours avant l'Ascension.

Prendre soin de la relation aux gens du voyage

Nouer des relations avec celles et ceux qu'il appelle affectueusement "les voyageurs". C'est la mission qui a été confiée, il y a 17 ans, à Claude Letort, diacre à Granville. Une communauté envers laquelle "il y a beaucoup de caricatures", rappelle Mgr Le Boulc'h. Sur les foires, en particulier celle de Lessay, ce tapissier décorateur à la retraite n'a de cesse de tisser des liens.

L'aumônier des gens du voyage vit deuils, mariages, naissances et baptêmes au gré des déplacements des familles, souvent nombreuses. "Nous avons besoin de découvrir qui elles sont, pour changer nos regards", rappelle Mgr Le Boulc'h.

