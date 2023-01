Près de Rouen. Il conduisait sans permis ni assurance, avec des pneus déchirés

L'état de délabrement de sa Citroën Saxo a mis la puce à l'oreille des policiers. Un automobiliste a été arrêté, lundi 16 janvier, vers 11 h 15, alors qu'il circulait avenue du 14-Juillet, à Sotteville-lès-Rouen.

Pneus avant déchirés, clignotants avant et un feu stop hors d'usage ou éléments de carrosserie saillants… Autant d'éléments qui expliquent, sans doute, que le contrôle technique de la voiture ne soit plus à jour depuis 2019, tout comme l'assurance. La carte grise n'avait pas non plus été actualisée, malgré la vente du véhicule au printemps dernier.

Pas de permis

Si les dépistages d'alcool ou de stupéfiants sont restés négatifs, le conducteur n'était, en outre, pas titulaire du permis de conduire. Il a été conduit au commissariat pour y être entendu.

Le véhicule a été immobilisé et placé en fourrière.