Formation. Une école de commerce et des BTS en alternance bientôt à Rouen

"Il y aura un cursus BTS via Esarc, où l'ensemble des étudiants sera en alternance, et une école de commerce, représentée par l'ESG, jusqu'à Bac +5", précise Laurent Zalk, le directeur du futur campus, lui-même ancien chef d'entreprise. Le campus devrait accueillir entre 160 et 180 étudiants la première année. L'établissement va privilégier l'alternance, notamment à travers ses deux BTS. D'abord le MCO, pour Management commercial opérationnel. "C'est une formation plutôt orientée sur la vente, pour être responsable d'un magasin ou d'un point de vente", précise Mathieu Morillon, responsable à l'ESG. L'autre BTS, nommé NDRC, pour Négociation et digitalisation de la relation client, propose des débouchés plutôt dans le secteur du commercial numérique.

Des passerelles au sein du campus

Pour celles et ceux qui souhaitent poursuivre leurs études au-delà du Bac +2, il existe des passerelles au sein du campus d'après son directeur Laurent Zalk. "Un jeune qui rentre en BTS à Esarc peut continuer en alternance en Bachelor (Bac +3) dans notre école de commerce ESG et même en Master (Bac +5)."

L'école de commerce ESG propose de former ses futurs collaborateurs à la fois au commerce marketing, à la communication digitale, à la gestion de patrimoine et au développement durable. L'école possède ainsi 47 titres RNCP en propre. "Ce sont des titres qui ont été créés à la demande des entreprises", poursuit Laurent Zalk. Ce dernier a pour ambition de proposer à ses futurs étudiants des "parrains d'entreprises" afin de les accompagner dans la recherche d'emploi. "Ces parrains pourraient donner un coup de pouce aux étudiants en ouvrant leur carnet d'adresses", poursuit le directeur. Pour Laurent Zalk, "l'alternance va devenir la norme à terme dans les entreprises".