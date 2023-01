Météo. La Normandie en alerte jaune aux vents violents

À l'instar d'une grande partie de la France, la Normandie est en alerte jaune aux vents violents, dimanche 15 janvier. En tout, 37 départements ont été placés en vigilance par Météo France. Si le vent touche les cinq départements de la région, d'autres alertes frappent aussi certains territoires.

Le grand chelem revient à la Manche, qui cumule aussi des alertes jaunes aux pluies et inondations, crues et orages. Des éclairs ont d'ailleurs frappé Saint-Lô dans la matinée. La Seine-Maritime, l'Eure et le Calvados n'ont, eux, que le vent et une alerte aux crues.

Lundi 16 janvier, ce sont 85 départements en alerte jaune. En Normandie, ce n'est plus que pour des vents violents, sauf pour la Manche, qui a aussi une alerte pluies et inondations.

Avec ces alertes, les préfectures appellent à la prudence : rangez les objets qui peuvent s'envoler et adaptez votre conduite sur la route.