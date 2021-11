Train pour 1930 : en voiture !

Que diriez-vous de remonter le temps ? L’association “Le Chemin de Fer de la Vallée de l’Eure” organise des voyages en train sur l’ancienne ligne Rouen-Orléans.



Gare de Pacy-sur-Eure, vous retrouvez le décor de l’époque, les guichets, la bascule, la halle à marchandises, sur les quais les voitures, wagons et locotracteurs des années 1930-1950 ont été restaurés. Direction Breuilpont ou Cocherel, vous partez à bord de l’un de ces trains d’autrefois pour une balade contée d’une heure et demie. L’association propose aussi des dîners-promenades à thème : “les trains resto & ambiance rétro”, les samedis 9 et 30 juillet, le 27 août, à 19h15, sur réservation, tarifs 22 à 45 €.



Pratique. Gare de Pacy-sur-Eure, tél. 02 32 26 40 43, www.cfve.org. Trajets réguliers en juillet et août Pacy – Breuilpont, tous les mercredi 14h50 et dimanche 14h50 et 16h30 ; Pacy – Cocherel, le dimanche 10h30 et 15h, tarifs 10,50 à 6,50 €.

Photo : Xavier Koch