Place du commerce. De l'activité dans le centre-ville caennais

Ouverte depuis le 5 décembre dernier, elle est située au 9 rue Froide à Caen. L'enseigne est spécialisée dans les bijoux en argent massif et en plaqué or.

La boutique est petite mais très lumineuse, et offre une décoration sobre avec un large choix de bijoux, colliers, bagues, boucles d'oreilles… Tous en argent massif et en plaqué or et à des prix très abordables. La boutique est ouverte du mardi au samedi de 10 h 30 à 13 heures et de 14 à 19 heures.