Caen. Accès aux soins dentaires difficile : une formation d'odontologie à l'Université

La Normandie compte environ 800 chirurgiens-dentistes de moins que la moyenne nationale. Voilà le constat édifiant que pose Hervé Morin, président de la Région. "La situation est scandaleuse. Aujourd'hui, si vous avez une rage de dents, prenez le train pour Paris, en espérant qu'il soit à l'heure, et vous aurez un rendez-vous", caricature-t-il. Pour rattraper ce retard, l'Université de Caen a lancé, en septembre, un département odontologie, inauguré ce jeudi 12 janvier.

Améliorer l'accès aux soins

Une formation plus que bienvenue, alors que les étudiants caennais souhaitant devenir chirurgien-dentiste devaient partir étudier à Rennes. Un problème, quand on sait que "77 % des professionnels s'installent là où ils ont été formés", précise Lamri Adoui, président de l'Université de Caen. Alors, tous les acteurs de la Région se sont pliés en quatre pour mettre sur pied cette formation, et voilà que depuis septembre, 32 jeunes apprennent à soigner les dents à l'UFR Santé.

Les 32 étudiants, pour le moment, bénéficient d'un équipement de pointe pour s'exercer.

Dans les prochaines années, l'objectif est d'avoir des promotions de 50 élèves par an. À Rouen aussi, une formation est proposée depuis la rentrée. Dans quelque temps, une centaine de chirurgiens-dentistes pourraient donc sortir des universités normandes, diplôme en poche.

Qu'en disent les étudiants ?

Et surtout, ils pourraient rester dans la région ! Damien Lecerf, en provenance de Flers, entend retourner proposer ses services dans l'Orne quand il aura fini ses études. Colombe Trigatti Leroy, inspirée par son dentiste, souhaite elle aussi rester dans la région, allant renforcer l'offre en milieu rural. "Je pense rester en périphérie, j'aime bien le cadre de vie de la nature. Beaucoup de patients n'ont plus de praticiens, doivent faire des heures de routes… Lors de nos stages, on a pu observer la réalité, et l'impact que l'on pourra avoir." Si l'objectif de cette formation est de former des chirurgiens-dentistes qui resteront, il faudra aussi leur donner envie d'aller dans toute la Normandie, de Cherbourg au Havre.