Normandie. Allergies : une alerte précoce aux pollens est lancée

Le Réseau national de surveillance agrobiologique (RNSA) a lancé une alerte à un risque moyen d'allergies aux pollens. En cause, un "début d'année 2023 très doux (qui) favorise la floraison des arbres avec notamment les premiers pollens de noisetier et d'aulne qui commencent leur floraison", peut-on lire dans leurs explications. Toute la région est en alerte "moyen" pour les pollens de noisetiers et "faible" pour les pollens d'aulne. Le Havre fait néanmoins l'objet d'une attention particulière car au jeudi 12 janvier, des émissions de pollens de noisetiers sont en cours.

Bonne nouvelle néanmoins, les concentrations de pollens dans l'air devraient baisser "sous les averses de pluie qui seront plus nombreuses à partir de dimanche 15 janvier. Ces averses viendront plaquer les pollens au sol. Attention en revanche au vent qui favorisera la dispersion des pollens dans l'air surtout en cette fin de semaine et aggravera les symptômes comme les conjonctivites notamment."

Voici quelques recommandations du ministère de la Santé et de la Prévention.

Pour les personnes se sachant allergiques :

• Rincez vos cheveux le soir

• Aérez au moins 10 minutes par jour, de préférence avant le lever et après le coucher du soleil

• Évitez d'aggraver vos symptômes en ajoutant des facteurs irritants ou allergisants (tabac, produits d'entretien ou de bricolage, parfums d'intérieur, encens, bougies, etc.)

• Évitez les activités extérieures qui entraînent une surexposition au pollen : tonte de gazon, entretien du jardin, activités sportives, etc. En cas de nécessité, privilégiez la fin de journée et le port de lunettes de protection et d'un masque

• Évitez de faire sécher le linge à l'extérieur

• En cas de déplacement en voiture, gardez les vitres fermées

Pour les personnes ne se sachant pas allergiques :

Si vous présentez de façon répétitive et saisonnière un ou plusieurs des symptômes suivants : crises d'éternuement, nez qui gratte, parfois bouché ou qui coule clair, yeux rouges, qui démangent ou qui larmoient, éventuellement une respiration sifflante ou une toux, vous souffrez peut-être d'une allergie aux pollens.