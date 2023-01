Rouen. Pour choisir son orientation, des journées portes ouvertes en série dans l'agglomération

Samedi 21 janvier. De nombreux établissements du campus du Madrillet ouvrent leurs portes le même jour. L'occasion de découvrir les formations, notamment d'ingénieurs, du Cesi, de l'Insa ou de l'Esigelec.

Mercredi 25 janvier. L'école des travaux publics de Normandie propose des portes ouvertes sur son site de Saint-Étienne-du-Rouvray. Attention, c'est uniquement sur rendez-vous.

Samedi 28 janvier. De nombreuses formations en apprentissage et en alternance sont à découvrir. Sur le campus du Madrillet, le Bâtiment CFA Normandie, spécialisé dans les métiers de la construction, ouvre ses portes. Seront aussi à voir le campus de la Châtaigneraie au Mesnil-Esnard, qui propose des bac pro et BTS, l'IFA Marcel-Sauvage et ses formations en alternance à Mont-Saint-Aignan, tout comme celle du Greta de Rouen. L'institut Les Tourelles de Rouen ouvre aussi ses portes pour des formations du Bac au Bac+5 dans le tertiaire, le management ou l'administratif.

Samedi 4 février. Des portes ouvertes sont organisées sur tous les campus de l'université Rouen Normandie pour découvrir les licences, BUT, licences pro ou masters. La Normandie web school présente ses formations aux métiers du numérique sur la rive gauche à Rouen. L'Esadhar, école d'art et de design, ouvre également ses portes (dès le vendredi).

Samedi 18 février. Journées portes ouvertes pour découvrir les formations initiales et en alternance de la Skala Business school de Rouen dans les domaines du management, du commerce et de la gestion.

Samedi 4 mars. Le lycée Blaise-Pascal présente sa classe CPGE ATS pour se préparer à devenir ingénieur.

Samedi 11 mars. Une trentaine de métiers seront présentés par les Compagnons du devoir à Mont-Saint-Aignan. Formations accessibles dès la sortie du collège.